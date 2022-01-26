En+ Group наградила победителей конкурса «Энергичный студент»

Компания En+ Group выступила партнером празднования Дня российского студенчества в Иркутской области, организовав творческий конкурс среди молодежи «Энергичный студент». Участие в нем приняли свыше 1000 студентов средних и высших учебных заведений в четырех городах региона.

Учащимся предлагалось снять один или несколько видеороликов с объектами En+ Group и разместить его в социальных сетях. Молодежь активно поддержала идею конкурса. Всего за несколько дней было подготовлено и передано организаторам 1087 роликов, свыше 500 из которых сделаны студентами в Иркутске, 320 в Братске, 143 в Ангарске и еще 118 в Усть-Илимске.

Кульминацией мероприятия стало катание на коньках в городах-участниках, где названы имена победителей, каждый из которых от En+ Group получил в подарок смартфон. Частью праздничной программы также стали различные акции и интерактивы. В Иркутске на лед вышли спортсмены молодежной команды высшей лиги «Байкал-Энергии». Они продемонстрировали мастерство катания, провели мастер-классы, помогли встать на коньки тем, кто впервые вышел на лед.

Михаил Хардиков, руководитель энергетического бизнеса En+ Group:

– Компания En+ Group, как один из самых крупных работодателей региона, не могла остаться в стороне от празднования Дня студента. На предприятиях энергетического сектора компании в Иркутской области трудится 22 тысячи сотрудников. Мы очень заинтересованы в том, чтобы после получения диплома выпускники оставались в родных городах и приходили к нам на производство. Для этого мы запустили немало образовательных проектов, связанных с профильными специальностями. В прошлом году открыли Академию IT для подготовки специалистов в сфере цифровых технологий с глубоким знанием отраслевой специфики. Не первый год успешно существуют профильные энергоклассы, корпоративные учебно-исследовательские центры, лаборатория энергетики, стипендиальная программа.

Александр Ведерников, Председатель Законодательного Собрания Иркутской области Александр Ведерников:

– Мероприятие проходит одновременно в Иркутске, Ангарске, Братске и Усть-Илимске. Четыре города региона на связи! Катайтесь на коньках, ведите здоровый образ жизни, повышайте иммунитет, учитесь хорошо. Всех с праздником!

Руслан Болотов, мэр г. Иркутска:

– День студента – это праздник молодости, свежих идей, новых свершений и веры в свои силы. Это один из самых ярких периодов в жизни каждого. Время, когда нужно успеть все: поучиться и хорошенько отдохнуть, поработать и позаниматься спортом, творчеством, наукой. Влюбиться, завести знакомства, наладить нужные в будущем связи. Иркутск – город студенческий. У нас около ста тысяч студентов. Мы гордимся своими вузами и ссузами, своими преподавателями, молодежью. Вы талантливы, молоды, амбициозны. Вам открыты все пути. И вы – будущее нашего города. От вас зависит, каким он будет через несколько лет.

Отметим, компания En+ Group много лет поддерживает студенческие мероприятия и активности, сотрудничает с ключевыми вузами области, на базе которых создает образовательные проекты как для профильных инженерных специальностей, так и для новых digital-направлений. Развитие образовательной экосистемы в регионах является неотъемлемой частью социальной политики компании, созданной ее основателем, общественным деятелем Олегом Дерипаской.