Иркутская область и МГУ подписали меморандум о сотрудничестве

Меморандум о создании научно-образовательного консорциума «Вернадский – Иркутская область» принят сегодня, 26 января. Подписи под документом поставили Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и ректор Московского государственного университета им. М. Ломоносова Виктор Садовничий. Церемония прошла в формате видеоконференции.

Цель программы - объединение возможностей ведущих университетов, академических институтов, научных организаций, высокотехнологичных компаний для социально-экономического и инновационного развития регионов, эффективного использования передовых достижений образования, науки и технологий. Идею создания программы «Вернадский» поддержал Президент Российской Федерации Владимир Путин и одобрил Российский Союз ректоров.

- Подписывая этот меморандум мы вступаем в вашу команду. Это будет общая команда Восточной Сибири и Московского региона. Сейчас инвестиционная политика идет вместе с наукой и образованием. Я считаю, что это правильное направление, когда приходят инвесторы и получают документы «под ключ». Студенты, наука, образование вовлечены в этот процесс и детально прорабатывают тонкости, которые могут возникнуть при создании и реализации крупных проектов. Такая большая совместная работа будет способствовать развитию региона, - отметил Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

В Иркутской области работают 23 вуза. Создание научно-образовательного консорциума «Вернадский – Иркутская область» позволит им развивать фундаментальные и прикладные научные исследования, ориентированные на научно-технологическое и социально-экономическое развитие региона, создавать и реализовывать совместные образовательные программы, развивать механизмы поиска, поддержки и сопровождения талантливой молодежи, совершенствовать целевую подготовку кадров с учетом приоритетных направлений научно-технологического развития региона, промышленности и бизнеса.

Аналогичный меморандум сегодня подписал глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев. Ранее документ приняли 22 региона страны.