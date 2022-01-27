«Фридом Финанс»: Три фактора ослабления рубля

Доллар поднялся до 80 руб. впервые с 3 ноября 2020 года. Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс», отмечает несколько причин ослабления рубля:



– Во-первых, сейчас активно отыгрываются геополитические факторы. Каждая новость, которая может иметь негативную оценку, добавляет рост пары USD/RUB.

Во-вторых, рост курса произошел вечером, когда активность основных игроков снизилась, на рынке торгуют преимущественно роботы. Я ожидаю, что завтра утром, если не выйдет курс негативных новостей, курс опустится в диапазон 78,50-79,50.

В-третьих, укреплению рубля препятствует и инфляция, в том числе в США. Рост доходности казначейских обязательств приводит к росту доходности и долларовых ОФЗ. А доходность рублевых ОФЗ - в общем случае равна доходности долларовых плюс ожидания по инфляции и ставкам на горизонте года. Банк России, скорее всего, повысит ставку на 100 б.п. в феврале. Исходя из этого, можно ожидать, что доходность ОФЗ вырастет до 10,5+% годовых.

Макроэкономически же рубль устойчив. Если фактор геополитики прекратит свое действие, пара доллар-рубль быстро опустится ниже 70, а при снижении инфляции рубль укрепится и ниже 65 за доллар. Долговая нагрузка России одна из самых низких в мире, менее 18%, на фоне роста сальдо чистого экспорта и ВВП в этом году нет оснований для понижения рейтинга.