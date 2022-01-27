Вконтакте и ​​​​​​​Госуслуги будут работать при нулевом балансе

Правительство внесло их в перечень отечественных социально значимых информационных ресурсов, рассказали SIA.RU в Минцифры.

Госуслуги и VK будут доступными даже при отрицательном балансе на счету пользователя домашнего интернета или мобильной связи. Посетить оба ресурса можно будет в браузере компьютера или смартфона, а также в официальном приложении.

Теперь Роскомнадзор должен в течение 7 дней передать данные ресурсов, к которым операторы будут предоставлять бесплатный доступ. До 15 мая 2022 года Минцифры проанализирует трафик, который обеспечивает граждан возможностью безвозмездно пользоваться ресурсами.

Напомним, что ресурс может считаться социально значимым, если там располагается не менее пяти тысяч аккаунтов госорганов и каждый день его посещает больше пяти миллионов пользователей.

Возможность бесплатного посещения социально значимых сайтов появилась у россиян в 2020 году, когда проект «Доступный интернет» запустили по поручению президента.