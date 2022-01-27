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Иркутский депутат предложил расширить льготную ипотеку на вторичное жилье

Депутат из Иркутской области, член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, руководитель рабочей группы по защите прав дольщиков Александр Якубовский направил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину письмо с просьбой расширить льготную ипотеку на вторичное жилье. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на копию письма.

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Депутат предлагает распространить эту инициативу на города и поселки, где не строят новостроек. Он считает, что в этих населенных пунктах россияне не могут пользоваться государственной поддержкой, а значит, это ставит граждан в неравные условия.

При этом программой «Сельская ипотека», которая распространяется на вторичное жилье, нельзя воспользоваться в населенных пунктах, численность населения которых превышает 30 тыс. человек, указал парламентарий в письме. В связи с этим политик предложил разработать отдельную льготную ипотечную программу на вторичное жилье для населенных пунктов, где не ведется застройка.

Кроме того, Якубовский предложил ограничить покупку квартир в домах, признанных аварийными.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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