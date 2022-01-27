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Новый коронавирус обнаружили в Китае

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NeoCoV является близким «родственником» MERS-CoV, вызывающего ближневосточный респираторный синдром. Пока его обнаружили у летучих мышей, но ученые считают, что мутации позволят ему проникать в организм человека, сообщает РБК.

Ученые из Китая сообщили, что выявленный в Африке коронавирус NeoCoV имеет схожие принципы проникновения в клетки с SARS-CoV-2 и потенциально может нести опасность для человека. Препринт статьи китайских ученых размещен на портале bioRxiv.

NeoCoV обнаружили у летучих мышей в ЮАР и пока циркулирует в этой популяции. Однако ученые отмечают, что он обладает скрытым потенциалом мутировать и в результате получить способность проникать не только в клетки животных, но и человека. NeoCoV является близким родственником коронавируса MERS-CoV, возбудителя ближневосточного респираторного синдрома, вспышка которого была зафиксирована в 2010-х годах.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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