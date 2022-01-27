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Мэр Иркутска Руслан Болотов стал секретарем городского отделения «Единой России»

Внеочередная конференция городского отделения партии состоялась 26 января, рассказали SIA.RU в мэрии.

На мероприятии выбрали новый политсовет партии. В него вошли 29 человек. Затем члены городского политсовета выдвинули кандидатуры для избрания в состав регионального политического совета Иркутского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия».

– Убежден, что заседания Иркутского городского отделения станут не просто местом для встреч и обсуждений, а рабочей площадкой. Рассчитываю на вашу дальнейшую поддержку, эффективную совместную работу, – сказал Болотов.

 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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