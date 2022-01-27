Приангарье вступило в образовательную программу «Вернадский»

Ее цель – объединение возможностей ведущих российских университетов, рассказали SIA.RU в администрации Иркутской области.

«Подписывая этот меморандум мы вступаем в команду. Это будет общая команда Восточной Сибири и Московского региона. Сейчас инвестиционная политика идет вместе с наукой и образованием. Я считаю, что это правильное направление, когда приходят инвесторы и получают документы «под ключ». Студенты, наука, образование вовлечены в этот процесс и детально прорабатывают тонкости, которые могут возникнуть при создании и реализации крупных проектов. Такая большая совместная работа будет способствовать развитию региона», – отметил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

В Иркутской области работают 23 вуза. Создание научно-образовательного консорциума «Вернадский – Иркутская область» позволит им развивать фундаментальные и прикладные научные исследования.

Напомним, что аналогичный меморандум сегодня подписал глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев. Ранее документ приняли 22 региона страны.