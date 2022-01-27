Freedom Holding Corp. выходит на рынок IPO в США

25 января 2022 года дочерняя компания Freedom Holding Corp., Prime Executions, Inc., получила разрешение от американского регулятора FINRA на осуществление деятельности на рынках капитала, а также на работу в сфере инвестиционного банкинга.

Получение одобрения от FINRA позволит Prime Executions предоставлять услуги андеррайтинга, обслуживать сделки по объединению компаний и сделки с ценными бумагами, а также даст возможность оказывать консультационную поддержку участникам рынка слияний и поглощений.

«Для нас большая честь и ответственность получить право выступать в качестве прямых организаторов первичных размещений в США от американского регулятора. Данным набором разрешений FINRA обладает небольшое количество компаний на всем рынке, и мы уверены, что эти возможности смогут помочь нам вывести наш бизнес на новый уровень», — отметил СЕО Freedom Holding Corp. Тимур Турлов.

«С учетом поддержки, ресурсов и средств, предлагаемых Freedom Holding Corp., мы намерены активно продвигать наши услуги и наращивать объем операций холдинга в Штатах», — заявил президент и СЕО компании Prime Executions Inc. Роберт Вотзяк.

Справка:

Freedom Holding Corp. - международная группа, в которую входит Банк "Фридом Финанс" и одноименная инвестиционная компания. Freedom Holding Corp. предоставляет финансовые услуги в десяти странах мира. Акции холдинга торгуются на NASDAQ под тикером FRHC. Капитализация превышает $3,5 млрд. Деятельность Freedom Holding Corp. регулируется Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC). Рейтинг от S&P Global Ratings — B со стабильным прогнозом.

Prime Executions была основана в 1986 году. Компания является членом Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE), имеет доступ ко многим торговым площадкам с оборотом более 750 млн акций в месяц. Freedom Holding Corp. приобрел Prime Executions в 2020 году с целью получения прямого доступа к американскому рынку для клиентов.