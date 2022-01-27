Кем хотят работать студенты Иркутской области

Служба исследований hh.ru проанализировала (исследование есть у SIA.RU) резюме студентов из Иркутской области и выяснила, кем и за сколько они хотят работать прямо сейчас.

При анализе учитывались резюме соискателей 18-24 лет с незаконченным высшим образованием. Всего в России на них сегодня приходится 8% от всех резюме, в Иркутской области – 7,2% от общего числа резюме в регионе, это 26 место в стране.

Иркутские студенты, которые находятся в поисках работы, чаще всего открывают резюме администраторов – это 7,7% от студенческих резюме. На втором месте по популярности профессия менеджера по продажам (6,8%), на третьем – продавца-консультанта и кассира (5,3%), на четвертом – курьера (3,8%), а на пятом - работа курьером (3,8%).

Приоритеты студентов Иркутской области несколько отличаются от общероссийских. Так, среди российских студентов набольшей популярностью пользуется работа менеджера по рекламе – 8,7% готовы рассматривать эти вакансии, 7,1% – администраторами, 5,8% – программистами, 4,1% – курьерами, 4% – продавцами.

Реже всего студенты из Иркутской области рассматривают работу зоотехником, массажистом, маляром, оценщиком, монтажником – это буквально единичные резюме. По России реже всего резюме студентов можно встретить среди дворников, маляров и сварщиков – в пределах 50 штук на всю страну.

Медина заработной платы, на которую рассчитывают студенты Иркутской области – 35 тысяч рублей, для сравнения: по России в целом это 40 тысяч рублей.