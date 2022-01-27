Транспортную карту «Тройка» запустили в Иркутске

Работать она будет в 20 автобусах, сообщили на сайте СберТройка.

Карта будет работать на следующих по маршруту №54 (7-й микрорайон – Первомайский микрорайон) и №55 (6-й микрорайон - Областная больница).

В транспорте установили валидаторы, где пассажиры могут самостоятельно оплатить проезд. Валидаторы расположены на поручнях около входных дверей. Терминалы принимают карту «Тройка», а также банковские карты.

Жителям региона бесплатно раздадут 3 000 карт «Тройка» в уникальном дизайне. Также на данных автобусах установили счетчики для измерения пассажиропотока. Они будут анализировать число вошедших и вышедших пассажиров. Это позволит изучать пассажиропоток и регулировать количество транспорта в разное время.