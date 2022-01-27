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Минфин выступил против запрета криптовалют

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26 января 2022
Доклад ЦБ насторожил криптовалютчиков
25 января 2022

Минфин предложил концепцию регулирования криптовалют в России без их запрета: ведомство предлагает проводить все операции с криптовалютами через российские банки, идентифицировать держателей криптокошельков и разделить клиентов на квалифицированных и неквалифицированных инвесторов, сообщает РБК  со ссылкой на документ.

По оценкам Минфина, россиянами открыто несколько миллионов криптовалютных кошельков, объем средств на которых составляет около 2 трлн руб. ЦБ в своем докладе оценил объем операций российских физических лиц с криптовалютами в $5 млрд в год.

Официально концепция Минфина в Банк России не поступала, сообщили РБК в пресс-службе ЦБ.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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