Минфин выступил против запрета криптовалют

Минфин предложил концепцию регулирования криптовалют в России без их запрета: ведомство предлагает проводить все операции с криптовалютами через российские банки, идентифицировать держателей криптокошельков и разделить клиентов на квалифицированных и неквалифицированных инвесторов, сообщает РБК со ссылкой на документ.

По оценкам Минфина, россиянами открыто несколько миллионов криптовалютных кошельков, объем средств на которых составляет около 2 трлн руб. ЦБ в своем докладе оценил объем операций российских физических лиц с криптовалютами в $5 млрд в год.

Официально концепция Минфина в Банк России не поступала, сообщили РБК в пресс-службе ЦБ.