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Банк Уралсиб увеличил ипотечный портфель в 1,2 раза по итогам 2021 года

Банк Уралсиб по итогам 2021 года увеличил портфель ипотечных кредитов в 1,2 раза по сравнению с результатами 2020 года – до 108,4 млрд рублей. Объемы ипотечного кредитования в 2021 году выросли на 17% по сравнению с 2020 годом, составив 44,8 млрд рублей, рассказали SIA.RU в банке.

Высокая динамика во многом обусловлена действием программ льготного кредитования с государственной поддержкой, активным участником которых является Банк Уралсиб. Большую роль в росте объемов кредитования также играют и комфортные условия по ипотечным программам Уралсиба, которые в течение 2021 года неоднократно входили в число наиболее выгодных банковских предложений в профильных рыночных рейтингах.

Банк Уралсиб предлагает ипотечные кредиты на приобретение готового и строящегося жилья, рефинансирование ипотечных кредитов сторонних банков и кредиты на покупку коммерческой недвижимости. Действуют программы ипотечного кредитования с господдержкой для семей с детьми и «Ипотека с господдержкой». Также   клиенты могут получить ипотечный кредит на приобретение строящейся или готовой недвижимости, находящейся в залоге у стороннего банка. 

Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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