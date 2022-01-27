Экономисты назвали исполнение российского бюджета 2021 года «фискальным чудом»

Государство получило гораздо больше доходов, чем планировало. Этому помогли как сильный рост ВВП, так и высокая инфляция, сообщает РБК.

Доходы федерального бюджета в 2021 году составили 25,3 трлн руб., на 35% превысив план, заложенный в законе о бюджете от декабря 2020 года, пишет экономист Андрей Чернявский в обзоре под названием «Фискальное чудо 2021 года». Он называет этот рост «сверхординарным».

Впрочем, по ходу прошлого года, видя уверенное восстановление экономики, Минфин корректировал ожидания по доходам: уже в сентябре ведомство планировало общие поступления в объеме 23,8 трлн руб., что на 6% недооценило итоговый результат. По сравнению с доходами 2020 года (18,7 трлн руб.) поступления в прошлом году выросли на те же 35%.

Чернявский выделяет пять факторов сильного роста бюджетных доходов в 2021 году:

более высокие темпы роста российской экономики по сравнению с изначально ожидавшимися;

гораздо более высокие мировые цены на нефть;

заметное сокращение нормы сбережений домохозяйств по сравнению с 2020 годом;

сокращение международной мобильности населения из-за пандемии;

ускорение инфляции.

Основным источником налоговых сборов российского бюджета является НДС, доля которого (как внутреннего, так и на импортные товары) в общих доходах бюджета выросла с 27% в 2013-2014 годах до 36% по итогам прошлого года. Поступления НДС увеличились по сравнению с 2020 годом на 28%. «Драйверами такого роста стали упомянутые выше восстановительный рост экономики, сокращение межстрановой мобильности населения, сокращение склонности к сбережениям, в том числе сокращение прироста наличности на руках у населения, и ускорение инфляции», – утверждает экономист ВШЭ.