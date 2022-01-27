Новости

Банк «Приморье» представил специальный тарифный план «ВЭД»

Банк «Приморье» представил специальный тарифный план «ВЭД» для клиентов, которые занимаются внешнеэкономической деятельностью. Тариф предусматривает бесплатное открытие рублевого счета при одновременном заключении договора на использование системы «Ibank», а также выгодные условия обслуживания счета в иностранной валюте.

— Банк «Приморье» уже многие годы является признанным лидером в сфере обслуживания внешнеэкономической деятельности в Дальневосточном регионе, — комментирует директор Департамента корпоративного бизнеса ПАО АКБ «Приморье» Евгения Костенко. — Тарифный план «ВЭД» мы разработали, хорошо изучив потребности клиентов. Так, в нем предусмотрены как бесплатные опции, так и операции по выгодной стоимости. Среди них — ежемесячно проведение 100 бесплатных платежей по счету клиента, принятых по системе «Ibank «, покупка и продажа иностранной валюты с низкой комиссией 0,3% от стоимости сделки, начисление до 4% годовых процентов на среднедневной остаток по счету, бесплатное открытие картсчета с оформлением пластиковой карты Visa Business и т. д.

Напомним, что Банк «Приморье» предлагает полный спектр услуг для успешного проведения экспортно-импортных операций клиентов:

  • ведение счетов клиентов в 14 валютах, включая российские рубли, доллары США, евро, японские иены, корейские воны, китайские юани и др.
  • покупку и продажу безналичной валюты за безналичные рубли или другую валюту по заявке клиента
  • международные расчеты и документарные операции (аккредитивы и документарное инкассо) в иностранной валюте
  • валютный контроль

— Наши преимущества, которые ценят постоянные и новые клиенты, — это высокая скорость проведения платежей и возможность гибко подходить установлению тарифов на обслуживание; консультации специалистов Банка по выбору оптимальных условий и формы внешнеторговых расчетов, в том числе для снижения коммерческих рисков и сокращения издержек при проведении внешнеторговых сделок, — рассказывает Евгения Костенко.

Подробная информация об условиях подключения и полной стоимости услуг — в описании тарифного плана «ВЭД» на сайте Банка «Приморье». Все детали подключения к тарифному плану можно уточнить у специалистов:
Контакт-центр: 8 800 200 20 86 (круглосуточно, звонок бесплатный)
Отдел обслуживания юридических лиц: +7 (423) 222-32-01
Департамент корпоративного бизнеса: +7 (423) 222-56-83
или в ближайшем офисе Банка «Приморье».


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Авторские туры на Байкал: плюсы и минусы отдыха на великом озере
«Авторские туры – бич всей туротрасли». Как они влияют на имидж Байкальского региона?
«Авторские туры – хороший знак». Как «внешняя угроза» помогает меняться турбизнесу на Байкале
«Я просто дорогу показывал». Чем рискует турист, покупая «авторский тур»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании