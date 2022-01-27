Банк «Приморье» представил специальный тарифный план «ВЭД» для клиентов, которые занимаются внешнеэкономической деятельностью. Тариф предусматривает бесплатное открытие рублевого счета при одновременном заключении договора на использование системы «Ibank», а также выгодные условия обслуживания счета в иностранной валюте.

— Банк «Приморье» уже многие годы является признанным лидером в сфере обслуживания внешнеэкономической деятельности в Дальневосточном регионе, — комментирует директор Департамента корпоративного бизнеса ПАО АКБ «Приморье» Евгения Костенко. — Тарифный план «ВЭД» мы разработали, хорошо изучив потребности клиентов. Так, в нем предусмотрены как бесплатные опции, так и операции по выгодной стоимости. Среди них — ежемесячно проведение 100 бесплатных платежей по счету клиента, принятых по системе «Ibank «, покупка и продажа иностранной валюты с низкой комиссией 0,3% от стоимости сделки, начисление до 4% годовых процентов на среднедневной остаток по счету, бесплатное открытие картсчета с оформлением пластиковой карты Visa Business и т. д.

Напомним, что Банк «Приморье» предлагает полный спектр услуг для успешного проведения экспортно-импортных операций клиентов:

ведение счетов клиентов в 14 валютах, включая российские рубли, доллары США, евро, японские иены, корейские воны, китайские юани и др.

покупку и продажу безналичной валюты за безналичные рубли или другую валюту по заявке клиента

международные расчеты и документарные операции (аккредитивы и документарное инкассо) в иностранной валюте

валютный контроль

— Наши преимущества, которые ценят постоянные и новые клиенты, — это высокая скорость проведения платежей и возможность гибко подходить установлению тарифов на обслуживание; консультации специалистов Банка по выбору оптимальных условий и формы внешнеторговых расчетов, в том числе для снижения коммерческих рисков и сокращения издержек при проведении внешнеторговых сделок, — рассказывает Евгения Костенко.