Банк «Приморье» представил специальный тарифный план «ВЭД» для клиентов, которые занимаются внешнеэкономической деятельностью. Тариф предусматривает бесплатное открытие рублевого счета при одновременном заключении договора на использование системы «Ibank», а также выгодные условия обслуживания счета в иностранной валюте.
— Банк «Приморье» уже многие годы является признанным лидером в сфере обслуживания внешнеэкономической деятельности в Дальневосточном регионе, — комментирует директор Департамента корпоративного бизнеса ПАО АКБ «Приморье» Евгения Костенко. — Тарифный план «ВЭД» мы разработали, хорошо изучив потребности клиентов. Так, в нем предусмотрены как бесплатные опции, так и операции по выгодной стоимости. Среди них — ежемесячно проведение 100 бесплатных платежей по счету клиента, принятых по системе «Ibank «, покупка и продажа иностранной валюты с низкой комиссией 0,3% от стоимости сделки, начисление до 4% годовых процентов на среднедневной остаток по счету, бесплатное открытие картсчета с оформлением пластиковой карты Visa Business
Напомним, что Банк «Приморье» предлагает полный спектр услуг для успешного проведения
- ведение счетов клиентов в 14 валютах, включая российские рубли, доллары США, евро, японские иены, корейские воны, китайские юани и др.
- покупку и продажу безналичной валюты за безналичные рубли или другую валюту по заявке клиента
- международные расчеты и документарные операции (аккредитивы и документарное инкассо) в иностранной валюте
- валютный контроль
— Наши преимущества, которые ценят постоянные и новые клиенты, — это высокая скорость проведения платежей и возможность гибко подходить установлению тарифов на обслуживание; консультации специалистов Банка по выбору оптимальных условий и формы внешнеторговых расчетов, в том числе для снижения коммерческих рисков и сокращения издержек при проведении внешнеторговых сделок, — рассказывает Евгения Костенко.
Подробная информация об условиях подключения и полной стоимости услуг — в описании тарифного плана «ВЭД» на сайте Банка «Приморье». Все детали подключения к тарифному плану можно уточнить у специалистов:
Отдел обслуживания юридических лиц:
Департамент корпоративного бизнеса:
или в ближайшем офисе Банка «Приморье».