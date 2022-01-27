Банк «Открытие» выставил на продажу гостиницу в центре Волгограда за 24 млн рублей

Банк «Открытие» выставил на торги помещение бывшей гостиницы Classic площадью 680 м2 Волгограде. Объект находится в самом центре города на первом этаже многоквартирного дома по адресу: ул. Кубанская, 15. Стартовая стоимость объекта — 24 млн рублей.

Дом 2004 года постройки, а помещение функционировало как гостиница с 2014 года. Девятнадцать номеров для проживания от стандартов и семейных номеров до люксов, оснащенных сплит-системами, wi-fi, кабельным и спутниковым телевидением. На территории гостиницы находятся ресторан, кухня, просторный холл, комната администратора, склад/гладильная, прачечная. На входе расположен ресепшн.

Здание имеет очень выгодное расположение: в Центральном районе, неподалеку от самых значимых и посещаемых мест города. В пару минутах езды находится авто и ж/д вокзал, в 20 минутах — международный аэропорт «Гумрак», в шаговой доступности проходит главная автомагистраль Волгограда, по которой можно добраться до любой точки города, а также сетевые продуктовые магазины, школы, сквер, и другая жилая застройка. Перед входом имеется парковка.

Все главные инженерные системы: электричество, холодная и горячая вода, канализация — в исправном состоянии.

Помещение подходит для арендного бизнеса, офисных и банковских организаций, представительств компаний, медицинской клиники или отеля с небольшим рестораном.

Аукцион по продаже здания состоится 1 февраля 2022 года на электронной площадке Росэлторг https://www.roseltorg.ru/procedure/COM29122100081.