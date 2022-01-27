Число пользователей дистанционных сервисов Новикомбанка выросло в два раза

По итогам 2021 года прирост клиентов, подключенных к дистанционному банковскому обслуживанию Новикомбанка, опорного банка Госкорпорации Ростех, составил 90%. Такая динамика обусловлена активным развитием дистанционных каналов обслуживания банка и возрастанием спроса на ДБО в период пандемии.

Рост количества входов в систему ДБО Новикомбанка уникальных клиентов – пользователей, которые впервые за сутки посетили интернет-банк и мобильное приложение – в целом за 12 месяцев составил 160,5%, что свидетельствует о росте популярности ресурсов банка.

Новикомбанк постоянно работает над улучшением интерфейса и расширяет диапазон операций, доступных в онлайн-режиме. Благодаря этому интернет-банк и мобильное приложение Новикомбанка, по мнению пользователей, обладают понятным и удобным сервисом для управления личными финансами. С их помощью клиенты могут из любой точки мира, где есть интернет, оперативно получать информацию по счетам, кредитам и вкладам; открывать и пополнять вклады; оплачивать различные услуги, включая ЖКХ и сотовую связь; оплачивать налоги и штрафы; совершать переводы средств; погашать кредиты; отслеживать платежи и переводы и т.д.

В 2021 году мобильное приложение банка стало доступно в официальном магазине приложений AppGallery, которым пользуются владельцы смартфонов HUAWEI и HONOR, что также не могло не отразиться на расширении аудитории онлайн-сервисов Новикомбанка.

Популяризация цифровизации и финансовой грамотности клиентов занимает значительное место в розничном направлении деятельности Новикомбанка. Например, в рамках акции «Оплати по MAKSимуму», организованной в июле прошлого года, банк вручил новые смартфоны клиентам, совершившим наибольшее количество платежей и переводов в интернет-банке и мобильном приложении.

На рост популярности дистанционного обслуживания Новикомбанка оказал влияние и общий тренд – в условиях пандемии активность цифровых каналов у клиентов банка значительно выросла. Аналитики финансовой организации отмечают, что резкий спрос на услуги ДБО возник в 2020-м году и сохранился в 2021-м. Несмотря на то, что Новикомбанк предлагает оффлайн-обслуживание с соблюдением всех мер безопасности, сами клиенты предпочитают по возможности избегать публичных мест и пользоваться мобильным банком и приложениями.

«Мы видим, что клиенты Новикомбанка активно используют сервисы, которые позволяют им решать ежедневные задачи быстрее и проще. Но одновременно с этим мы четко понимаем, что рост популярности дистанционного обслуживания требует его непрерывного совершенствования и насыщения новым функционалом. Этому вопросу в банке уделяется большое внимание», - прокомментировал заместитель Председателя Правления Новикомбанка Герман Белоус.

В 2021 году Новикомбанк принял участие в ежегодном исследовании мобильных банков digital-агентства Go Mobile, и вошел в топ-15 итогового рейтинга «Лучшее мобильное приложение» по функционалу и пользовательскому опыту.