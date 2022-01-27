Райффайзен Банк подключил PickPoint к сервису выплат через СБП

Клиенты PickPoint, компании по доставке онлайн-заказов через постаматы, получили возможность оплачивать онлайн покупки по QR коду. Такой сервис реализован благодаря подключению компании к платежному сервису Raif Pay Райфайзен Банка по приему платежей через СБП.

Сервис приема оплаты по QR работает во всех постаматах PickPoint по всей России. В целом на сегодняшний день компания объединяет сеть из более 10,5 тыс. постаматов и 4,2 тыс. пунктов выдачи по стране. Ежемесячно PickPoint доставляет более 2 млн. посылок, общая база компании — более 15 тысяч магазинов и партнеров.

Клиент получает товар в удобном для него постамате и моментально оплачивает покупку. Оплата через QR код при получении товара через постамат крайне актуальна для компании, которая реализует 80% трафика заказов онлайн-ритейлеров через этот канал доставки.

«Подключение постаматов PickPoint — масштабный проект в сфере логистики по подключению к СБП. Подключение было максимально быстрым благодаря наличию готовых API на стороне Райффайзен банка и полноценной тестовой среды, доступной до подписания договора, а также высокому профессионализму IT-команды PickPoint. Перед нами и клиентом поставлена уже следующая задача — запустить СБП в мобильном приложении и на сайте», — прокомментировал Георгий Коннов, руководитель направления по развитию электронной коммерции Райффайзен Банка.

«PickPoint дает своим пользователям бесконтактные и безопасные сервисы для интернет-покупок . Оплата заказов в постаматах через СБП — одна из таких актуальных опций. Нашим сервисом доставки пользуется более 15 млн. онлайн-покупателей . Для них за последнее время мы реализовали бесконтактные сервисы получения и оплаты товаров по QR коду через смартфон. Быстрая реализация безопасных сервисов особенно важна в период пандемии, и мы признательны нашему партнеру — Райффайзен Банку, за качество и скорость в решении этой задачи», — рассказывает Андрей Демидов, финансовый директор PickPoint.