Райффайзен Банк подключил PickPoint к сервису выплат через СБП

Клиенты PickPoint, компании по доставке
Сервис приема оплаты по QR работает во всех постаматах PickPoint по всей России. В целом на сегодняшний день компания объединяет сеть из более 10,5 тыс. постаматов и 4,2 тыс. пунктов выдачи по стране. Ежемесячно PickPoint доставляет более 2 млн. посылок, общая база компании — более 15 тысяч магазинов и партнеров.
Клиент получает товар в удобном для него постамате и моментально оплачивает покупку. Оплата через QR код при получении товара через постамат крайне актуальна для компании, которая реализует 80% трафика заказов
«Подключение постаматов PickPoint — масштабный проект в сфере логистики по подключению к СБП. Подключение было максимально быстрым благодаря наличию готовых API на стороне Райффайзен банка и полноценной тестовой среды, доступной до подписания договора, а также высокому профессионализму
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«PickPoint дает своим пользователям бесконтактные и безопасные сервисы для
Для того, чтобы получить доступ к тестовой среде СБП, достаточно подать заявку через Raif Pay. После заполнения анкеты доступ предоставляется в течение двух минут. Raif Pay — новый платежный сервис Райффайзен Банка, который объединяет