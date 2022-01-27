Цифровая экосистема Россельхозбанка для бизнеса: уже 1 млн пользователей

Россельхозбанк подвёл итоги развития экосистемы для аграриев svoefermerstvo.ru за 2021 год. Так, число пользователей B2B-платформы выросло в 10 раз до 1 млн человек, также в 10 раз до 1 млн увеличилось количество представленных товаров на агарарном маркетплейсе «Своё Фермерство». Важными вехами стали выход на платформу почти всех отечественных производителей сельхозтехники и запуск 10 новых цифровых агросервисов для АПК.

«Мы стали больше чем банком для миллионов людей, живущих и работающих в сельской местности, поскольку закрыли многие их потребности и продолжаем внедрять сервисы, которые повышают эффективность и рентабельность АПК. Пользователи экосистемы Своё Фермерство – крупнейшего в России сельскохозяйственного маркетплейса – совершенствуют бизнес-процессы, обучаются и даже участвуют в общественном дискурсе и научных исследованиях, принося пользу не только себе, но и всей стране. А для нас как опорного банка важно, что отрасль становится более продвинутой и наукоемкой», – подчеркнул Председатель Правления Россельхозбанка Борис Листов.

В частности, экосистема приросла сервисами «Анализ почвы», «Прогноз урожая», «Агроконсультант», «Программа испытаний Иннагро», ветеринарным ботом и другими. Все они значительно упрощают аграриям ведение бизнеса и снижают их производственные издержки: по оценке РСХБ, внедрение цифровых сервисов способно сократить расходы фермера на 15-50% и увеличить его доход в среднем на 30% в перспективе двух лет.

Первое место по востребованности занимает сервис управления агрономической службой «Агроном-онлайн», на который приходится порядка 55% спроса на сервисы, второе место с долей 35% занимает сервис онлайн поддержки зоотехников и ветеринаров - «Телеветеринар». Большинство цифровых сервисов экосистемы предоставляется на бесплатной основе.

В течение года количество В2В-поставщиков в экосистеме выросло на 50% и превысило 9000.

Самый популярный у пользователей раздел каталога товаров – сельскохозяйственная техника, ей интересуется каждый третий посетитель маркетплейса «Своё Фермерство». Бесспорным лидером среди товаров в этом разделе по итогам 2021 года стал трактор МТЗ-82, на долю которого приходится около 80% спроса на тракторы.

Порядка 25% трафика на маркетплейсе Своё Фермерство приходится на раздел животноводства. Кстати, на «Своем Фермерстве» приобрести можно даже такую экзотику, как верблюдов, криоконсервированные эмбрионы от высокоценных пород коров, а также энтомофагов – природных борцов с вредителями. Ещё 15% трафика сайта забрали семена.

Сейчас в экосистеме представлены 90% российских производителей сельскохозяйственной техники, более 50% производителей семян и 40% племзаводов и заводчиков животных. Вопрос оснащения хозяйств техникой остаётся актуальным, поэтому в экосистеме есть предложения и по приобретению машин б/у по сниженной цене, и сезонные скидки. В направлении селекции и семян Россельхозбанк сотрудничает с ведущими НИИ, которые предлагают аграриям образцы высокопродуктивных культур. Количество партнёров банка продолжит расти.

В 2021 году экосистема стала библиотекой знаний и образовательной площадкой для аграриев. Так, появилась медиаплатформа «Агромнение» и аграрная википедия «Агровики». На медиаплатформе «Агромнение» на ежедневной основе проводятся live-беседы и вебинары с представителями НИИ, поставщиками, партнерами по продаже сервисных решений для агробизнеса, агротехкомпаниями, экспертами по вопросам кредитования и страхования РСХБ. В ходе живого диалога приглашенные спикеры делятся экспертной информацией с аграриями, приглашенные фермеры рассказывают о личном опыте ведения бизнеса, а зрители могут в прямом эфире задать экспертам все интересующие вопросы.

При этом любой желающий может стать автором видеоблога или участником live-беседы и интервью. Весь контент можно смотреть как в прямом эфире, так и в записи.

Аналогичной цели служит и новый сервис «Агроконсультант». С его помощью аграрии могут получать персональные квалифицированные консультации от преподавателей Российского государственного аграрного университета – МСХА им. К.А. Тимирязева. Эксперты готовы консультировать удаленно с помощью Telegram, а в случае необходимости – связываться лично.

«Мы создаём сообщество, где аграрии, учёные, эксперты и другие профессионалы могут обмениваться знаниями и обогащать интеллектуальный арсенал друг друга. Это придаст отрасли новый стимул развития», – отметил Борис Листов.