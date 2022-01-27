Новосибирские школы ушли на удаленку

Это связано с распространением омикрон-штамма, сообщает РИА Новости.

«На сегодняшний день оперативным штабом готовятся решения в отношении работы школ. Уже сегодня отдельные классы и школы из-за заболеваемости ОРВИ и коронавируса находятся на карантине. Для сдерживания распространения инфекции готовится решение о введении всеобщего карантина для школ с ближайшего понедельника», – сказал глава региона Андрей Травников.

Для самых младших школьников введут двухнедельные каникулы. Для средних и старших форма карантина – дистанционное обучение в течение одной или двух недель.