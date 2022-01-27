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Новая партия «Спутник Лайт» поступила в Иркутскую область

18 тысяч доз однокомпонентной вакцины направят в Иркутск, Шелехов, Усолье-Сибирское, Саянск, Братск и Железногорск. Об этом рассказали SIA.RU в региональном минздраве.

«Спутник Лайт» пользуется большим спросом у населения, потому что многим необходимо пройти курс ревакцинации», – сказала осуществляющая полномочия министра здравоохранения региона Анна Данилова.

Напомним, с начала вакцинации в регион было направлено 300 136 доз вакцины «Спутник лайт». До поступления очередной партии в прививочных пунктах региона оставалось около 28 тысяч доз вакцины.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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