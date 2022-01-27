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«Китай-город» в Иркутске переходит на эквайринг

Один из крупнейших оптово-розничных рынков Иркутска «Китай-город» переходит на безналичную оплату.

Как сообщили в Сбере, в настоящее время более 200 торговых точек вещевого рынка, а это около 10% торговых павильонов, предоставляют своим покупателям возможность расчета не только наличными денежными средствами, но и безналично, с помощью банковских терминалов.

Торговый центр «Китай-город» расположен в Куйбышевском районе Иркутска, объединяет более 2000 торговых точек и   павильонов, в которых представлены товары из России, стран СНГ, Турции и Китая.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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