Тарифы на электроэнергию в Иркутской области повысят с 1 июля 2022

Служба по тарифам Иркутской области установила тарифы на электрическую энергию для населения региона на 2022 год. Соответствующий приказ подписан 27 декабря 2021 года.

Для городского населения на 1-е полугодие 2022 года установлен тариф – 1,23 рубля/кВтч, для сельского населения на 1-е полугодие 2022 года этот показатель составляет 0,861 рубля/кВтч. Эти тарифы действуют с 1 июля 2021 года.

Со 2-го полугодия 2022 тарифы будут повышены на 5,7 % и составят для городского населения 1,30 рубля/кВтч, для сельского населения – 0,910 рубля/кВтч. Суммы указаны с учетом НДС.

Тарифы утверждены в рамках предельных уровней тарифов, установленных приказом ФАС России от 13 октября 2021 года № 1107/21.

В службе по тарифам Иркутской области подчеркнули, что тарифы на электроэнергию для населения в Приангарье остаются самыми низкими на территории Российской Федерации. Следующим регионом, где установлен самый низкий тариф на электрическую энергию в стране, является Республика Хакасия, там установлен тариф в размере 2,36 рубля/кВтч, на 2-е полугодие – 2,45 рубля/кВтч.