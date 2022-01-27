Новости

Тарифы на электроэнергию в Иркутской области повысят с 1 июля 2022

Читайте также:

Энергоколлапс: почему единая энергосистема Казахстана, Узбекистана и Киргизии вышла из строя
26 января 2022
Энергетикам разрешили включать гарантированную прибыль в тариф
24 января 2022

Служба по тарифам Иркутской области установила тарифы на электрическую энергию для населения региона на 2022 год. Соответствующий приказ подписан 27 декабря 2021 года.

Для городского населения на 1-е полугодие 2022 года установлен тариф – 1,23 рубля/кВтч, для сельского населения на 1-е полугодие 2022 года этот показатель составляет 0,861 рубля/кВтч. Эти тарифы действуют с 1 июля 2021 года.

Со 2-го полугодия 2022 тарифы будут повышены на 5,7 % и составят для городского населения 1,30 рубля/кВтч, для сельского населения – 0,910 рубля/кВтч. Суммы указаны с учетом НДС.

Тарифы утверждены в рамках предельных уровней тарифов, установленных приказом ФАС России от 13 октября 2021 года № 1107/21.

В службе по тарифам Иркутской области подчеркнули, что тарифы на электроэнергию для населения в Приангарье остаются самыми низкими на территории Российской Федерации. Следующим регионом, где установлен самый низкий тариф на электрическую энергию в стране, является Республика Хакасия, там установлен тариф в размере 2,36 рубля/кВтч, на 2-е полугодие – 2,45 рубля/кВтч.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Энерготарифы в Иркутской области вырастут":
Все материалы сюжета (31)


Реклама на сайте

Коронавирус 2022, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
В России выявлено почти 90 тысяч заболевших коронавирусом
Дополнительные ограничения из-за вспышки заболеваемости омикрон-штаммом в Иркутской области вводить не планируют
319 человек заболели коронавирусом в Иркутске
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании