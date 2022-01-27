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Дополнительные ограничения из-за вспышки заболеваемости омикрон-штаммом в Иркутской области вводить не планируют

Об этом рассказала заместитель главного государственного санитарного врача Приангарья Наталья Поталицина во время прямого эфира во Вконтакте 27 января.

По ее словам, нужный набор противоэпидемиологических мер уже составлен и включен в нормативные документы. Новых ограничений вводить не планируют.

Сейчас правительство региона собирает противоэпидемиологическую комиссию.

Ограничения вводить будут, но они коснутся только учреждений здравоохранения, подчеркивает заместитель. Меры позволят минимизировать риск заражения  в поликлиниках и образовательных организациях.

Напомним, что с 31 января в Новосибирской области школьников оправили на удаленку из-за повышения заболеваемости в регионе.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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