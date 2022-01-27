Средний размер ипотечных кредитов в декабре составил 3,20 млн рублей

По данным Национального бюро кредитных историй (исследование есть у SIA.RU), в декабре 2021 года средний размер выданных ипотечных кредитов составил 3,20 млн руб. По сравнению с предыдущим месяцем средний чек ипотечного кредита снизился на 13,5% (в ноябре 2021 года – 3,70 млн руб.). До этого средний ипотечный чек рос 4 месяца подряд.
Вместе с тем, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года средний размер выданных ипотечных кредитов, напротив, вырос на 15,2% (в декабре 2020 г. – 2,78 млн руб.).
При этом в декабре 2021 года самый большой средний размер выданных ипотечных кредитов среди 30 регионов РФ – лидеров по объемам ипотечного кредитования был отмечен в:
- Москве (7,75 млн руб.),
- Московской области (5,16 млн руб.),
- Санкт-Петербурге (4,34 млн. руб.),
- Тульской области (3,57 млн руб.),
- Ленинградской области (3,41 млн руб.).
В декабре по сравнению с предыдущим месяцем средний чек выданных ипотечных кредитов сильнее всего уменьшился в:
- Хабаровском крае (-42,5%),
- Иркутской области (-41,4%),
- Красноярском крае (-28,8%),
- Приморском крае (-27,0%).
В то же время, в ряде регионов средний чек по ипотеке, напротив, снизился, в том числе, в:
- Самарской области (+5,3%),
- Тюменской области (+3,4%),
- Оренбургской области (+2,4%),
- Москве (+2,1%).
«Полтора года средний чек ипотечного кредита рос почти непрерывно, – поясняет директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – Даже после некоторого снижения в декабре 2021 года, он все равно остается значительно выше «допандемийного» уровня. Что же касается снижения среднего размера ипотеки в последний месяц прошлого года, то наиболее существенное сокращение среднего чека ипотеки пришлось на регионы Сибири и Дальнего Востока. В целом это объясняется повышением ключевой ставки Банка России и последовавшим за этим ростом рыночных ставок, увеличивающих стоимость кредитов. Кроме того, не стоит сбрасывать со счетов и предновогодние акции застройщиков, снижающих стоимость жилья на многих объектах строительства».
Динамика среднего размера выданных ипотечных кредитов в декабре 2021 года в сравнении с ноябрем 2021 года в руб.
|
|
По регионам
|
ноябрь 2021, ед.
|
декабрь 2021, ед.
|
Изменение,
в %
|
1
|
г. Москва
|
7 584 448
|
7 745 052
|
2,1%
|
2
|
Московская область
|
5 914 827
|
5 159 150
|
-12,8%
|
3
|
г. Санкт-Петербург
|
4 938 166
|
4 341 460
|
-12,1%
|
4
|
Тульская область
|
4 272 430
|
3 567 467
|
-16,5%
|
5
|
Ленинградская область
|
4 283 802
|
3 406 191
|
-20,5%
|
6
|
Ханты-Мансийский АО - Югра
|
3 671 922
|
3 388 407
|
-7,7%
|
7
|
Республика Татарстан
|
3 309 714
|
3 170 065
|
-4,2%
|
8
|
Краснодарский край
|
3 350 731
|
3 127 317
|
-6,7%
|
9
|
Приморский край
|
4 154 287
|
3 033 125
|
-27,0%
|
10
|
Тюменская область (без ХМАО и ЯНАО)
|
2 883 909
|
2 983 292
|
3,4%
|
11
|
Республика Саха (Якутия)
|
4 027 250
|
2 982 163
|
-26,0%
|
12
|
Самарская область
|
2 821 153
|
2 970 475
|
5,3%
|
13
|
Нижегородская область
|
3 076 341
|
2 968 822
|
-3,5%
|
14
|
Волгоградская область
|
3 106 566
|
2 949 601
|
-5,1%
|
15
|
Новосибирская область
|
3 119 532
|
2 839 290
|
-9,0%
|
16
|
Республика Башкортостан
|
2 837 901
|
2 806 111
|
-1,1%
|
17
|
Ставропольский край
|
3 581 028
|
2 770 685
|
-22,6%
|
18
|
Воронежская область
|
3 082 868
|
2 741 829
|
-11,1%
|
19
|
Омская область
|
3 013 838
|
2 627 112
|
-12,8%
|
20
|
Оренбургская область
|
2 560 310
|
2 621 142
|
2,4%
|
21
|
Ростовская область
|
3 003 419
|
2 620 654
|
-12,7%
|
22
|
Свердловская область
|
2 872 085
|
2 600 741
|
-9,4%
|
23
|
Саратовская область
|
3 038 519
|
2 546 042
|
-16,2%
|
24
|
Алтайский край
|
2 362 081
|
2 301 631
|
-2,6%
|
25
|
Красноярский край
|
3 164 001
|
2 251 837
|
-28,8%
|
26
|
Хабаровский край
|
3 881 120
|
2 231 021
|
-42,5%
|
27
|
Пермский край
|
2 681 862
|
2 113 825
|
-21,2%
|
28
|
Челябинская область
|
2 288 101
|
2 041 543
|
-10,8%
|
29
|
Кемеровская область
|
2 564 310
|
1 892 759
|
-26,2%
|
30
|
Иркутская область
|
3 078 424
|
1 805 305
|
-41,4%