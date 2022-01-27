Новости

Средний размер ипотечных кредитов в декабре составил 3,20 млн рублей

По данным Национального бюро кредитных историй (исследование есть у SIA.RU), в декабре 2021 года средний размер выданных ипотечных кредитов составил 3,20 млн руб. По сравнению с предыдущим месяцем средний чек ипотечного кредита снизился на 13,5% (в ноябре 2021 года – 3,70 млн руб.). До этого средний ипотечный чек рос 4 месяца подряд.

Вместе с тем, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года средний размер выданных ипотечных кредитов, напротив, вырос на 15,2% (в декабре 2020 г. – 2,78 млн руб.).

При этом в декабре 2021 года самый большой средний размер выданных ипотечных кредитов среди 30 регионов РФ – лидеров по объемам ипотечного кредитования был отмечен в:

  • Москве (7,75 млн руб.),
  • Московской области (5,16 млн руб.),
  • Санкт-Петербурге (4,34 млн. руб.),
  • Тульской области (3,57 млн руб.),
  • Ленинградской области (3,41 млн руб.).

В декабре по сравнению с предыдущим месяцем средний чек выданных ипотечных кредитов сильнее всего уменьшился в:

  • Хабаровском крае (-42,5%),
  • Иркутской области (-41,4%),
  • Красноярском крае (-28,8%),
  • Приморском крае (-27,0%).

В то же время, в ряде регионов средний чек по ипотеке, напротив, снизился, в том числе, в:

  • Самарской области (+5,3%),
  • Тюменской области (+3,4%),
  • Оренбургской области (+2,4%),
  • Москве (+2,1%).

«Полтора года средний чек ипотечного кредита рос почти непрерывно, – поясняет директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – Даже после некоторого снижения в декабре 2021 года, он все равно остается значительно выше «допандемийного» уровня. Что же касается снижения среднего размера ипотеки в последний месяц прошлого года, то наиболее существенное сокращение среднего чека ипотеки пришлось на регионы Сибири и Дальнего Востока. В целом это объясняется повышением ключевой ставки Банка России и последовавшим за этим ростом рыночных ставок, увеличивающих стоимость кредитов. Кроме того, не стоит сбрасывать со счетов и предновогодние акции застройщиков, снижающих стоимость жилья на многих объектах строительства».

Динамика среднего размера выданных ипотечных кредитов в декабре 2021 года в сравнении с ноябрем 2021 года в руб.

 

По регионам

ноябрь 2021, ед.

декабрь  2021, ед.

Изменение,

в %

1

г. Москва

7 584 448

7 745 052

2,1%

2

Московская область

5 914 827

5 159 150

-12,8%

3

г. Санкт-Петербург

4 938 166

4 341 460

-12,1%

4

Тульская область

4 272 430

3 567 467

-16,5%

5

Ленинградская область

4 283 802

3 406 191

-20,5%

6

Ханты-Мансийский АО - Югра

3 671 922

3 388 407

-7,7%

7

Республика Татарстан

3 309 714

3 170 065

-4,2%

8

Краснодарский край

3 350 731

3 127 317

-6,7%

9

Приморский край

4 154 287

3 033 125

-27,0%

10

Тюменская область (без ХМАО и ЯНАО)

2 883 909

2 983 292

3,4%

11

Республика Саха (Якутия)

4 027 250

2 982 163

-26,0%

12

Самарская область

2 821 153

2 970 475

5,3%

13

Нижегородская область

3 076 341

2 968 822

-3,5%

14

Волгоградская область

3 106 566

2 949 601

-5,1%

15

Новосибирская область

3 119 532

2 839 290

-9,0%

16

Республика Башкортостан

2 837 901

2 806 111

-1,1%

17

Ставропольский край

3 581 028

2 770 685

-22,6%

18

Воронежская область

3 082 868

2 741 829

-11,1%

19

Омская область

3 013 838

2 627 112

-12,8%

20

Оренбургская область

2 560 310

2 621 142

2,4%

21

Ростовская область

3 003 419

2 620 654

-12,7%

22

Свердловская область

2 872 085

2 600 741

-9,4%

23

Саратовская область

3 038 519

2 546 042

-16,2%

24

Алтайский край

2 362 081

2 301 631

-2,6%

25

Красноярский край

3 164 001

2 251 837

-28,8%

26

Хабаровский край

3 881 120

2 231 021

-42,5%

27

Пермский край

2 681 862

2 113 825

-21,2%

28

Челябинская область

2 288 101

2 041 543

-10,8%

29

Кемеровская область

2 564 310

1 892 759

-26,2%

30

Иркутская область

3 078 424

1 805 305

-41,4%

/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Коронавирус 2022, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
В России выявлено почти 90 тысяч заболевших коронавирусом
Дополнительные ограничения из-за вспышки заболеваемости омикрон-штаммом в Иркутской области вводить не планируют
319 человек заболели коронавирусом в Иркутске
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании