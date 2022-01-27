Средний размер ипотечных кредитов в декабре составил 3,20 млн рублей

По данным Национального бюро кредитных историй (исследование есть у SIA.RU), в декабре 2021 года средний размер выданных ипотечных кредитов составил 3,20 млн руб. По сравнению с предыдущим месяцем средний чек ипотечного кредита снизился на 13,5% (в ноябре 2021 года – 3,70 млн руб.). До этого средний ипотечный чек рос 4 месяца подряд.

Вместе с тем, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года средний размер выданных ипотечных кредитов, напротив, вырос на 15,2% (в декабре 2020 г. – 2,78 млн руб.).

При этом в декабре 2021 года самый большой средний размер выданных ипотечных кредитов среди 30 регионов РФ – лидеров по объемам ипотечного кредитования был отмечен в:

Москве (7,75 млн руб.),

Московской области (5,16 млн руб.),

Санкт-Петербурге (4,34 млн. руб.),

Тульской области (3,57 млн руб.),

Ленинградской области (3,41 млн руб.).

В декабре по сравнению с предыдущим месяцем средний чек выданных ипотечных кредитов сильнее всего уменьшился в:

Хабаровском крае (-42,5%),

Иркутской области (-41,4%),

Красноярском крае (-28,8%),

Приморском крае (-27,0%).

В то же время, в ряде регионов средний чек по ипотеке, напротив, снизился, в том числе, в:

Самарской области (+5,3%),

Тюменской области (+3,4%),

Оренбургской области (+2,4%),

Москве (+2,1%).

«Полтора года средний чек ипотечного кредита рос почти непрерывно, – поясняет директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – Даже после некоторого снижения в декабре 2021 года, он все равно остается значительно выше «допандемийного» уровня. Что же касается снижения среднего размера ипотеки в последний месяц прошлого года, то наиболее существенное сокращение среднего чека ипотеки пришлось на регионы Сибири и Дальнего Востока. В целом это объясняется повышением ключевой ставки Банка России и последовавшим за этим ростом рыночных ставок, увеличивающих стоимость кредитов. Кроме того, не стоит сбрасывать со счетов и предновогодние акции застройщиков, снижающих стоимость жилья на многих объектах строительства».

Динамика среднего размера выданных ипотечных кредитов в декабре 2021 года в сравнении с ноябрем 2021 года в руб.