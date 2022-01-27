Почти 40% россиян считают себя трудоголиками

Сервис Работа.ру провел исследование (есть SIA.RU) и выяснил, считают ли жители России себя трудоголиками, и как они относятся к этому качеству.
37% опрошенных отметили, что считают себя трудоголиками. Чаще это отмечали женщины – 51% респондентов против 49% среди мужчин. Больше всего трудоголиков работают в сферах строительства (12%), производства и промышленности (10%), транспорта и логистики (10%).
Еще 41% участников исследования рассказали, что чувствуют себя трудоголиками время от времени. Это чаще всего отмечали мужчины – 51% респондентов против 48% среди женщин. Чаще всего временный трудоголизм указывали работники производства и промышленности (15%), сферы образования (11%) и банков и финансов (10%).
22% опрошенных совсем не считают себя трудоголиками, среди них 63% мужчин и 37% женщин. Тех, кто не страдает трудоголизмом больше среди работников IT и телекома (14%), отрасли строительства (11%) и охраны (9%).
Из тех, кто постоянно или время от времени считают себя трудоголиками, 60% опрошенных отметили, что их рабочий день составляет более 8 часов. 43% респондентов указали, что часто думают о работе во время выходных или отдыха, а 41% даже работают по выходным.
28% участников исследования рассказали, что им нравится быть постоянно занятым. 21% опрошенных признались, что часто пишут или звонят коллегам в нерабочее время, а 19% чувствуют тревогу, когда не работают.
18% респондентов отметили, что ведут несколько проектов одновременно, по 17% указали, что не умеют отдыхать или имеют несколько мест работы. 12% участников исследования также рассказали, что не знают, чем им заниматься в нерабочее время, а 9% отметили, что все их хобби связаны с работой.
Почему вы считаете себя трудоголиком?
|
Я работаю более 8 часов в день
|
60%
|
Я думаю о рабочих задачах даже во время выходных или отдыха
|
43%
|
Я работаю по выходным
|
41%
|
Мне нравится быть постоянно занятым
|
28%
|
Я пишу и звоню коллегам в нерабочее время по рабочим вопросам
|
21%
|
Когда я не работаю, я тревожусь и нервничаю
|
19%
|
Я веду несколько проектов одновременно
|
18%
|
Я не умею отдыхать и расслабляться
|
17%
|
У меня несколько мест работы, кроме основной
|
17%
|
Я не знаю, чем себя занять в нерабочие часы
|
12%
|
Все мои хобби связаны с работой
|
9%
41% опрошенных отметили нейтральное отношение к трудоголизму. Еще 31% респондентов указали позитивное отношение к явлению, а 28% – негативное. При этом 38% опрошенных жителей России заявили, что считают трудоголизм болезнью.
60% участников исследования считают, что каждый должен соблюдать баланс между жизнью и работой. Еще 51% опрошенных уверены, что несоблюдение часов отдыха пагубно сказывается на физическом здоровье,а 35% респондентов выразили уверенность, что трудоголизм провоцирует болезни.
Треть опрошенных (33%) отметили, что, по их мнению, у трудоголиков всегда есть проблемы в семейной жизни. Зато 31% респондентов уверены, что трудоголиков больше любят работодатели.
Четверть респондентов (26%) отметили, что от трудоголизма зависит карьерный успех, а 13% указали, что у трудоголиков, как правило выше зарплаты. Еще 9% участников исследования рассказали, что считают, что только трудоголики могут создавать инновационные продукты и развивать технологии.
Какое утверждение о трудоголизме вы разделяете?
|
Нужно соблюдать баланс между работой и другими сферами жизни
|
60%
|
Несоблюдение часов отдыха пагубно сказывается на физическом здоровье
|
51%
|
Трудоголизм провоцирует болезни
|
35%
|
У трудоголиков всегда есть проблемы в семейной жизни
|
33%
|
Работодатели больше любят трудоголиков
|
31%
|
Чтобы добиться успеха, нужно быть трудоголиком
|
26%
|
У трудоголиков выше зарплаты
|
13%
|
Только трудоголики могут создавать инновационные продукты и развивать технологии
|
9%