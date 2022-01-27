Почти 40% россиян считают себя трудоголиками

Сервис Работа.ру провел исследование (есть SIA.RU) и выяснил, считают ли жители России себя трудоголиками, и как они относятся к этому качеству.

37% опрошенных отметили, что считают себя трудоголиками. Чаще это отмечали женщины – 51% респондентов против 49% среди мужчин. Больше всего трудоголиков работают в сферах строительства (12%), производства и промышленности (10%), транспорта и логистики (10%).

Еще 41% участников исследования рассказали, что чувствуют себя трудоголиками время от времени. Это чаще всего отмечали мужчины – 51% респондентов против 48% среди женщин. Чаще всего временный трудоголизм указывали работники производства и промышленности (15%), сферы образования (11%) и банков и финансов (10%).

22% опрошенных совсем не считают себя трудоголиками, среди них 63% мужчин и 37% женщин. Тех, кто не страдает трудоголизмом больше среди работников IT и телекома (14%), отрасли строительства (11%) и охраны (9%).

Из тех, кто постоянно или время от времени считают себя трудоголиками, 60% опрошенных отметили, что их рабочий день составляет более 8 часов. 43% респондентов указали, что часто думают о работе во время выходных или отдыха, а 41% даже работают по выходным.

28% участников исследования рассказали, что им нравится быть постоянно занятым. 21% опрошенных признались, что часто пишут или звонят коллегам в нерабочее время, а 19% чувствуют тревогу, когда не работают.

18% респондентов отметили, что ведут несколько проектов одновременно, по 17% указали, что не умеют отдыхать или имеют несколько мест работы. 12% участников исследования также рассказали, что не знают, чем им заниматься в нерабочее время, а 9% отметили, что все их хобби связаны с работой.

Почему вы считаете себя трудоголиком?

Я работаю более 8 часов в день 60% Я думаю о рабочих задачах даже во время выходных или отдыха 43% Я работаю по выходным 41% Мне нравится быть постоянно занятым 28% Я пишу и звоню коллегам в нерабочее время по рабочим вопросам 21% Когда я не работаю, я тревожусь и нервничаю 19% Я веду несколько проектов одновременно 18% Я не умею отдыхать и расслабляться 17% У меня несколько мест работы, кроме основной 17% Я не знаю, чем себя занять в нерабочие часы 12% Все мои хобби связаны с работой 9%

41% опрошенных отметили нейтральное отношение к трудоголизму. Еще 31% респондентов указали позитивное отношение к явлению, а 28% – негативное. При этом 38% опрошенных жителей России заявили, что считают трудоголизм болезнью.

60% участников исследования считают, что каждый должен соблюдать баланс между жизнью и работой. Еще 51% опрошенных уверены, что несоблюдение часов отдыха пагубно сказывается на физическом здоровье,а 35% респондентов выразили уверенность, что трудоголизм провоцирует болезни.

Треть опрошенных (33%) отметили, что, по их мнению, у трудоголиков всегда есть проблемы в семейной жизни. Зато 31% респондентов уверены, что трудоголиков больше любят работодатели.

Четверть респондентов (26%) отметили, что от трудоголизма зависит карьерный успех, а 13% указали, что у трудоголиков, как правило выше зарплаты. Еще 9% участников исследования рассказали, что считают, что только трудоголики могут создавать инновационные продукты и развивать технологии.

Какое утверждение о трудоголизме вы разделяете?