Срок подачи заявлений на ЕГЭ-2022 в Иркутской области завершается 1 февраля

Выпускники подают заявления в образовательную организацию, в которой обучаются, и которая имеет государственную аккредитацию по образовательной программе среднего общего образования. Об этом рассказали в министерстве образования Иркутской области.

Для выпускников прошлых лет, а также обучающихся и выпускников средних профессиональных учреждений места регистрации определены распоряжением министерства образования Иркутской области.

Информация о местах регистрации на ЕГЭ, формы заявлений, перечень необходимых документов на регистрацию для участников размещены на сайтах регионального министерства образования и Центра оценки профессионального мастерства, квалификаций педагогов и мониторинга качества образования.

После 1 февраля заявления об участии в ЕГЭ принимаются только при наличии у заявителей уважительных причин, подтвержденных документально, но не позднее чем за две недели до начала соответствующего экзамена.

По вопросам организации и проведения ЕГЭ можно обратиться на телефон горячей линии министерства образования Иркутской области (3952) 53-26-79 или регионального центра обработки информации (3952) 53-40-84.