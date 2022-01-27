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В России выявлено почти 90 тысяч заболевших коронавирусом

Число заразившихся коронавирусом в России на 27 января увеличилось на рекордные 88 816 человек за последние сутки, до 10, 1 млн., сообщается на сайте стопкоронавирус.рф. Прирост числа заболевших по итогам последних суток ускорился на 19% относительно уровня предыдущего дня (было +74 692).

Количество выздоровевших на 27 января увеличилось на 29 754 человек , до 10 129,6 тыс. человек  Количество умерших выросло на 625 человек  за последние 24 часа и достигло 328 770 человек
 

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/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


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В России выявлено почти 90 тысяч заболевших коронавирусом
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319 человек заболели коронавирусом в Иркутске
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