Под кураторством Председателя Правления Новикомбанка Воронежское отделение СоюзМаш вошло в десятку лучших

По итогам 2021 года Воронежское отделение Союза машиностроителей России, которое курирует Председатель Правления Новикомбанка, опорного банка Госкорпорации Ростех, Елена Георгиева, сохранило свои высокие позиции. Оно заняло 9-е место в общем рейтинге, включающем 72 региона. Воронежское РО остается в десятке самых активных отделений Союза второй год подряд.

На онлайн-совещании Центрального аппарата Союза машиностроителей России кураторы и руководители региональных отделений, члены Бюро подвели итоги 2021 года. На встрече обсудили достигнутые результаты, реализованные проекты, новые подходы в работе и выявили лидеров рейтинга – самые активные и успешные региональные отделения. Воронежское РО продемонстрировало один из лучших результатов.

«В прошедшем году Воронежское отделение реализовало проекты в сфере формирования кадрового потенциала региона и популяризации инженерных специальностей, социальной поддержки, патриотического воспитания молодежи. И, конечно, уделялось большое внимание поддержке медицинских организаций, столкнувшихся с вызовами пандемии. В 2022 году мы продолжим активную работу в данном направлении», – прокомментировала Председатель Правления Новикомбанка, куратор Воронежского регионального отделения СоюзМаш России Елена Георгиева.

В 2021 году Воронежское отделение значительно расширило количество проведенных мероприятий. Помимо ежегодных традиционных акций и олимпиад, были внедрены и новые инициативы. В частности, в рамках Всероссийского проекта «Диалоги с Героями» региональные отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» и СоюзМаш России при участии Новикомбанка запустили в Воронеже проект «Встреча с Героем», направленный на поддержание связи поколений и патриотическое воспитания молодежи.

В преддверии Дня Победы Новикомбанк в сотрудничестве с Воронежским региональным отделением СоюзМаш передал юнармейцам защитные маски с уникальным дизайном. Благодаря этому молодые люди смогли поздравить ветеранов Великой Отечественной войны, соблюдая все меры предосторожности.

В условиях сложной эпидемиологической обстановки Новикомбанк и Воронежское отделение СоюзМаш продолжают оказывать помощь медицинским организациям области. В 2022 году организации планируют реализовать совместный проект поддержки детских городских больниц.

Воронежское отделение ООО «СоюзМаш России» объединяет ряд крупнейших предприятий и университетов региона. Здесь собраны ведущие российские производители в таких областях, как радиоэлектроника, тяжелое машиностроение, приборостроение, самолетостроение, телекоммуникационные и информационные технологии. Председатель Правления Новикомбанка Елена Георгиева курирует это отделение с 2018 года, участвуя в формировании благоприятной экономической, технологической и социальной среды для устойчивого промышленного роста в регионе.