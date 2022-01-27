Экс-чиновника мэрии Иркутска оштрафовали на 1 млн руб. за взятку в 700 тысяч рублей

Бывшего чиновника администрации Иркутска приговорили к 7 годам и 10 месяцам лишения свободы условно, а также назначили штраф в 1 млн рублей за взятку в 700 тысяч, сообщает СУ СКР по региону.

Установлено, что в 2019 году начальник отдела развития инженерной инфраструктуры департамента инженерных коммуникаций и жилищного фонда Комитета городского обустройства администрации дважды получил от генерального директора подрядной организации взятки в размере 250 и 450 тысяч рублей. «Взятка предназначалась за общее покровительство и беспрепятственное подписание актов выполненных работ по капитальному ремонту канализационных сетей на ул. Якоби и строительству сетей водоснабжения на ул. Владимирской и ул. Карьерной Иркутска», – пояснили в ведомстве.

Кроме того, в администрации города Иркутска, в подрядной организации, а также по месту жительства во время обысков нашли и изъяли более 3 млн рублей, а также исполнительную документацию, акты приемки работ.