Контракт на отлов собак в Иркутске заключили с фирмой, причастной к жестокому обращению с животными

Администрация Иркутска сообщила, что заключила контракт с ООО «Пять звезд» – компанией, которая причастна к эпизодам жестокого обращения с животными.

«24 января 2022 года заключен новый контракт на отлов безнадзорных животных в Иркутске. На аукцион заявку подал единственный участник – ООО «Пять звезд». В соответствии с законодательством он был признан победителем. В настоящее время подрядчик уже приступил к отлову. С 24 по 26 января по контракту с ООО «Пять звезд» в городе отловили 30 безнадзорных собак», – отметили в комитете городского обустройства администрации Иркутска.

При этом в сообщении отмечается, что в настоящее время инициировано обращение в прокуратуру для проверки «добросовестности организации». Всего в 2022 году в Иркутске планируют отловить более 359 безнадзорных животных, на каждого из которых планируют потратить более 15 тысяч рублей.

Напомним, в ноябре 2020 года общественный инспектор Росприроднадзора Елена Прадчук создала петицию с просьбой привлечь ООО «Пять звезд» к уголовной ответственности. Ранее она провела собственную проверку, во время которой обнаружила в приюте животных без еды и воды, а также с признаками заражения чумой плотоядных и парвовирусным энтеритом. Кроме того, здесь были найдены трупы животных, которые погибли насильственной смертью, например, тела в морозильных камерах – кадры с места событий были опубликованы в соцсетях. Информацию о заражении зверей подтвердили ветеринары – животных изъяли и перевезли в питомник «К9».

После ветслужба Приангарья направила материалы в прокуратуру и ГУ МВД России по региону для проверки приюта, оба ведомства начали инспекцию. Кроме того, прокуратурой будет проверен аукцион, проведенный для выбора подрядчика для отлова безнадзорных зверей.