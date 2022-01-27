ВОЗ может признать вакцину «Спутник V» в 2022 году

Представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович заявила, что в 2022 году организацией может быть признана российская вакцина «Спутник V», пишет ТАСС.

«Десять вакцин было включено в список препаратов, рекомендованных для экстренного применения, это значит, что они используются в чрезвычайных ситуациях здравоохранения, как сейчас в пандемию. Еще шестнадцать кандидатов находятся в процессе ожидания, включая "Спутник V"», – сказала она.

Вуйнович также добавила, что для включения в этот список нужно собрать необходимый пакет документов. «Спутник V» подал заявку на регистрацию.

В России на сегодняшний день зарегистрировано шесть вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Эпиваккорона», «Ковивак», «Спутник Лайт», «Эпиваккорона-Н» и «Спутник М».