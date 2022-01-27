МУП «Водоканал» выплатит более 829 тысяч рублей за вред реке Ангаре

Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа оставил без изменения решение Арбитражного суда Иркутской области о возмещении МУП «Водоканал» Иркутска вреда, причиненного реке Ангаре сбросом неочищенных сточных вод, в размере 829,2 тысячи рублей, сообщает Росприроднадзор РФ.

Ранее, в октябре 2020 года, инспекторы Межрегионального управления Росприроднадзора по Иркутской области и Байкальской природной территории установили, что в районе улицы Нижняя Набережная в Иркутске осуществляется сброс неочищенных хозяйственно-бытовых сточных вод в Ангару.

Управление рассчитало и предъявило вред МУП «Водоканал», который не был возмещен в добровольном порядке. Потому надзорному органу пришлось обратиться в суд.