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США требуют созвать заседание СБ ООН по ситуации вокруг Украины

США попросили созыва заседания Совета Безопасности ООН, чтобы обсудить «угрозу миру и безопасности, которую представляет наращивание российских войск на границе с Украиной». Вашингтон хочет, чтобы заседание прошло в открытом формате. Оно запланировано на понедельник, 31 января, сообщает Reuters.

Американская разведка с осени 2021 года сообщает о якобы готовящемся «российском вторжении» на Украину. Киев считает, что российских войск на границе пока недостаточно для вторжения. На прошлой неделе США объявили о выделении Украине дополнительной военной помощи на $200 млн. Вашингтон также хочет расширить поставку вооружений Киеву.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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