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В правительстве России передумали запрещать криптовалюты

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко утвердил «дорожную карту» по криптовалютам. Она предусматривает их регулирование, а не запрет, идентификацию клиентов, ответственность за нарушения и возможное «приземление» криптоплощадок в России, сообщает РБК со ссылкой на документ.

Карта рассчитана на период до конца 2022 года. В подготовке документа участвовали представители Минфина, Минэкономразвития, Генпрокуратуры, Росфинмониторинга, ФСБ, МВД, ФНС, Минцифры и Банка России. Вошедшие в документ предложения поддержали все ведомства, кроме ЦБ, который выступает за запрет оборота криптовалюты на территории России.

– Участники проанализировали международный опыт и выработали единое мнение — инфраструктура крипторынка содержит преимущества и определенные риски, поэтому целесообразно реализовать концепцию регуляторно-ограничительного режима, а не полного запрета. Полный запрет невозможен и повлечет за собой уход в теневой рынок, – сказал собеседник РБК, близкий к рабочей группе.

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За полный запрет криптовалют и майнинга выступил Банк России. По мнению регулятора, распространение криптовалют создает существенные угрозы для благосостояния российских граждан и стабильности финансовой системы.  ЦБ оценил объем сделок российских граждан с криптовалютами в 5 млрд  долл. США в  год. 

Ранее против запрета выступил уже Минфин. Ведомство предложило проводить все операции с криптовалютами через российские банки, идентифицировать держателей криптокошельков и разделить клиентов на квалифицированных и неквалифицированных инвесторов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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