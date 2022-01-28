«Создается параллельная финансовая система». ЦБ раскритиковал подход Минфина к криптовалютам

Банк России увидел риск создания в России параллельной финансовой системы в случае реализации подходов Минфина к регулированию криптовалют, сообщает РБК со ссылкой на ответ регулятора. По мнению ЦБ, все риски падения криптовалют, мошенничества с ними будут переложены на российские банки.

Минфин предлагает активно вовлечь в оборот криптовалют российские банки и другие финансовые организации. Ведомство оценивает объем операций российских физических лиц в 2 трлн руб. в год, ЦБ в $5 млрд. Минфин предлагает идентифицировать держателей криптокошельков и разделить клиентов на квалифицированных и неквалифицированных инвесторов и т.д. ЦБ, в свою очередь, выступает за полный запрет использования российской инфраструктуры для операций с криптовалютами.

По мнению ЦБ, создание прямого канала взаимосвязи между криптовалютным рынком и традиционной финансовой системой может привести к оттоку средств с депозитов в криптовалюты, кредитованию в криптовалютах, использованию криптовалюты как залога, который может полностью обесцениться.

В итоге будет создана параллельная финансовая система, которая не подчиняется правилам, действующим для финансовых организаций на территории России. «Это приведет к тому, что денежные сбережения граждан будут направляться в криптовалюты, в том числе на обслуживание нелегальной деятельности, а не в национальную экономику. Падение курса криптовалют или реализация мошенничества с криптовалютой приведут к реальной угрозе для кредиторов и вкладчиков российских банков», — предупреждает регулятор.

ЦБ считает, что в концепции Минфина происходит подмена понятий. Минфин утверждает, что регулирование криптовалют «обеспечит защиту прав физических и юридических лиц за счет появления легальных процедур приобретения и продажи цифровой валюты и законодательного установления требований к операторам обмена цифровых валют». Однако, по мнению ЦБ, так как у большинства криптовалют отсутствует ответственное выпускающее лицо, то риски граждан, инвестирующих в такие инструменты, будут перекладываться на банки и в конечном итоге на их вкладчиков и кредиторов.

Минфин обосновывает необходимость регулирования криптовалют тем, что в операции с ними вовлечены миллионы людей и масштаб явления уже не позволяет его искоренить. ЦБ назвал такой аргумент «в принципе некорректным». «Высокая вовлеченность в этот рынок граждан — напротив, важный аргумент для ограничения новых вложений, еще более массовых инвесторов, интересы которых могут пострадать. Легализация и регулирование будут создавать иллюзию защиты и правил игры для людей, обнадеживая их, что если государство разрешает, значит, рисков нет», — говорят в ЦБ. В результате, по мнению регулятора, все это приведет к тому, что пузырь на крипторынке лопнет и государство столкнется уже с огромными социальными рисками и рисками финансовой стабильности.

«Поэтому, на наш взгляд, оптимальным решением является введение запрета на использование российской инфраструктуры для операций с криптовалютами», — резюмируют в Банке России.