Евросоюз готовит санкции против газового сектора России

Они затронут новые российские проекты в газовой сфере, сократив финансирование и поставки технологий, сообщает РБК со ссылкой на Financial Times.

Страны Евросоюза и Великобритания при поддержке США разрабатывают пакет санкций против новых газовых проектов России, который может быть активирован в случае вторжения на Украину.

По ее данным, меры направлены на то, чтобы серьезно сократить финансирование и поставку технологий для новых российских проектов в газовой сфере. Собеседники издания утверждают, что этот пакет мер будет частью более масштабных экономических санкций. Их степень жесткости будет корректироваться в зависимости от масштаба «российского наступления».

FT сообщает, что это первый раз, когда Европа допустила возможность нанести удар по газовому сектору, в котором 40% топлива поступают из России.

Однако такие санкции могут нанести ущерб и западным компаниям, включая BP, Total и Shell, которые инвестируют в российские газовые проекты, пишет газета. Она напоминает, что французская Total, например, является одним из крупнейших инвесторов при разработке месторождений на Ямале, а Shell в прошлом году подписала пятилетнее соглашение с «Газпромом».

США и ЕС уже заявляли о готовности ввести санкции против газопровода «Северный поток-2», который идет из России в Германию, в случае эскалации на Украине. «Я хочу, чтобы было предельно понятно: если Россия так или иначе вторгнется на Украину, дело с «Северным потоком-2» не будет двигаться вперед», – утверждал представитель Госдепартамента США Нед Прайс. Подобное заявление сделала и заместитель госсекретаря Виктория Нуланд.