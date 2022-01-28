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Заболеваемость коронавирусом среди детей увеличилась в 14 раз

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Прирост резко увеличился за последние две недели, сообщает ТАСС.

«Мы очень четко видим, что заболеваемость коронавирусной инфекцией среди детей увеличилась во много раз и по странам зарубежья, и по Российской Федерации. Рост составил за две недели примерно 14 раз, растет число госпитализаций», – сказала замдиректор по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова в эфире телеканала "Россия-24".

Комментируя ситуацию с коронавирусом в РФ, Руженцова предположила, что вызванная омикрон-штаммом волна будет не такой продолжительной, как предыдущие.

В среду вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что в России уровень госпитализации детей с коронавирусом увеличился на 36,5% за предыдущие два дня.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Заболеваемость коронавирусом среди детей увеличилась в 14 раз
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