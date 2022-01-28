Росреестр назвал банки-лидеры по регистрации онлайн-ипотеки в Иркутской области

Росреестр Иркутской области оценил востребованность онлайн-платформ у кредитных организаций региона при регистрации ипотечных сделок с недвижимостью. По итогам декабря ведомство назвало семь банков, которые наиболее активно регистрировали ипотечные сделки в электронном виде. Это ВТБ, Сбербанк, Примсоцбанк, Совкомбанк, «Тинькофф», «Уралсиб» и «Открытие».

Проект электронной регистрации ипотечных сделок реализуется в Приангарье с 2016 года. За это время Росреестр Иркутской области перешел на безбумажное взаимодействие с крупными кредитными организациями региона. Проект «Электронная ипотека за 1 день» предполагает, что направить пакет документов на регистрацию в Росреестр заемщик может непосредственно через офис банка. В рамках проекта электронной ипотеки регистрация сделок проводится Росреестром в течение 1 дня.

– Проект является социально значимым, поскольку сокращаются сроки услуги, повышается качество ее предоставления. Мы надеемся, что в ближайшее время к проекту присоединятся и другие кредитные организации региона. Это позволит сделать процесс регистрации ипотечных сделок удобнее для каждой из сторон, – подчеркнул руководитель Управления Росреестра по Иркутской области Виктор Жердев.