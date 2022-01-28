Крупную кражу оборудования для майнинга криптовалюты раскрыли в Саянске

Гараж с приборами злоумышленник нашел по характерному звуку, рассказали SIA.RU в ГУ МВД Иркутской области.

Неизвестный проник через вентиляционный короб в гараж потерпевшего и похитил оборудования на 300 тысяч рублей. Похитителем оказался неоднократно судимый 26-летний житель Иркутска.

Как пояснил задержанный, в Зиминский район он приехал к знакомому. Одолжил машину и специально ездил по гаражным кооперативам и прислушивался к характерному шуму оборудования. Украденное планировал продать и купить автомобиль.