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Крупную кражу оборудования для майнинга криптовалюты раскрыли в Саянске

Гараж с приборами злоумышленник нашел по характерному звуку, рассказали SIA.RU в ГУ МВД Иркутской области.

Неизвестный проник через вентиляционный короб в гараж потерпевшего и похитил оборудования на 300 тысяч рублей. Похитителем оказался неоднократно судимый 26-летний житель Иркутска.

Как пояснил задержанный, в Зиминский район он приехал к знакомому. Одолжил машину и специально ездил по гаражным кооперативам и прислушивался к характерному шуму оборудования. Украденное планировал продать и купить автомобиль.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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