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Новый рекорд с начала пандемии – 820 заболевших за сутки в Иркутской области

В Иркутской области за прошедшие сутки зарегистрировали 820 новых случаев заражения коронавирусом. Это на 15,33% больше, чем накануне (711), и абсолютный рекорд с начала пандемии. 

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Темпы прироста ускорились, еще в начале недели они составляли  6-10% заболевших в сутки.  Общее число заболевших выросло до 168 534, сообщил региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Число госпитализаций  увеличилось 2 599 (+186 за последние сутки).

За сутки в Приангарье умерли 18 заболевших, общее число умерших достигло 7 554.

В целом, по России темпы прироста также ускорились, вчера было выявлено почти 90 тысяч заболевших, это на 19% больше, чем накануне.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Новый рекорд с начала пандемии – 820 заболевших за сутки в Иркутской области
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