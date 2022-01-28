Новый рекорд с начала пандемии – 820 заболевших за сутки в Иркутской области

В Иркутской области за прошедшие сутки зарегистрировали 820 новых случаев заражения коронавирусом. Это на 15,33% больше, чем накануне (711), и абсолютный рекорд с начала пандемии.

Темпы прироста ускорились, еще в начале недели они составляли 6-10% заболевших в сутки. Общее число заболевших выросло до 168 534, сообщил региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Число госпитализаций увеличилось 2 599 (+186 за последние сутки).

За сутки в Приангарье умерли 18 заболевших, общее число умерших достигло 7 554.

В целом, по России темпы прироста также ускорились, вчера было выявлено почти 90 тысяч заболевших, это на 19% больше, чем накануне.