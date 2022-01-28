Бурятия вводит ограничения на фоне рекордного роста заражений коронавирусом

За сутки там 1153 случая инфекции.

С начала пандемии в республике вирусом заболело 83 748 человек, из них 46% в Улан-Удэ.



Коечный фонд Бурятии на пределе, из 1434 коек свободно – 220, занятость – 86,7%. Смертность в регионе не повысилась – 8 летальных случаев, большая часть среди людей пожилого возраста.

Из-за резкой вспышки заболеваемости в республике ввели новые антиковидные меры. Так, все школы республики переходят на дистанционное обучение, ограничена деятельность компьютерных клубов. Причиной этому послужила высокая заболеваемость среди детей – за последнюю неделю она увеличилась в 3 раза.

Помимо этого, отменен концерт на площади Советов в честь празднования Белого месяца, запланированный на 2 февраля.

В Иркутской области за прошедшие сутки зарегистрировали 820 новых случаев заражения коронавирусом. Это новый рекорд, тем нее менее цифры в Приангарье меньше, хотя регион больше по численности, чем Республика Бурятия.