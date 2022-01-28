377 случаев COVID-19 выявлено в Иркутске за сутки

Это новый рекорд для областного центра с начала пандемии. Приостановить эпидемию власти пока не могут. Темпы прироста новых больных в Иркутске постоянно растут, На этой неделе ежедневно выявляют большее 300 заболевших.

В тройку антилидеров по числу заболевших короанвирусом входят близлежащие Ангарск и Иркутский район. Об этом свидетельствуют карта распространения коронавируса в регионе на 28 января.

Лидеры по заболеваемости:

Иркутск – 377, Иркутский район – 127, Ангарск – 66, Братск – 47, Жигаловский район – 28.

В Иркутской области за прошедшие сутки зарегистрировали 820 новых случаев заражения коронавирусом. Это на 15,33% больше, чем накануне (711).