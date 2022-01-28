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377 случаев COVID-19 выявлено в Иркутске за сутки

Это новый рекорд для областного центра с начала пандемии. Приостановить эпидемию власти пока не могут. Темпы прироста новых больных в Иркутске постоянно растут, На этой неделе ежедневно выявляют большее 300 заболевших.

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В тройку антилидеров по числу заболевших короанвирусом входят близлежащие Ангарск и Иркутский район. Об этом свидетельствуют карта распространения коронавируса в регионе на 28 января.

Лидеры по заболеваемости:

  1. Иркутск – 377,
  2. Иркутский район – 127,
  3. Ангарск – 66,
  4. Братск – 47,
  5. Жигаловский район – 28.

В Иркутской области за прошедшие сутки зарегистрировали 820 новых случаев заражения коронавирусом. Это на 15,33% больше, чем накануне (711).


/ Сибирское Информационное Агентство /
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