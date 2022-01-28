377 случаев COVID-19 выявлено в Иркутске за сутки

Это новый рекорд для областного центра с начала пандемии. Приостановить эпидемию власти пока не могут. Темпы прироста новых больных в Иркутске постоянно растут, На этой неделе ежедневно выявляют большее 300 заболевших.
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В тройку антилидеров по числу заболевших короанвирусом входят близлежащие Ангарск и Иркутский район. Об этом свидетельствуют карта распространения коронавируса в регионе на 28 января.
Лидеры по заболеваемости:
- Иркутск – 377,
- Иркутский район – 127,
- Ангарск – 66,
- Братск – 47,
- Жигаловский район – 28.
В Иркутской области за прошедшие сутки зарегистрировали 820 новых случаев заражения коронавирусом. Это на 15,33% больше, чем накануне (711).