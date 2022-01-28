Клиенты НПФ ВТБ могут пополнять пенсионные счета через СБП

ВТБ Пенсионный фонд (входит в Группу ВТБ) предоставляет клиентам возможность внести средства на пенсионные счета через Систему быстрых платежей (СБП). Пополнение по QR-кодам возможно в рамках программ негосударственного пенсионного обеспечения, рассказали SIA.RU в банке.

Оплата по QR-кодам доступна не только в сервисе НПО-Онлайн или в мобильном приложении при заключении договора НПО или перечислении очередного пенсионного взноса, но и в «Личном кабинете» клиента на сайте фонда. При выборе в меню способа оплаты «QR-код СБП» клиент переходит в свой онлайн-банк и может осуществить перевод, при этом реквизиты его пенсионного счета указываются автоматически.

«Предварительный опрос клиентов показал востребованность данного сервиса. Оперативное и качественное внедрение инновационных технологий – стратегическая задача нашего НПФ, поэтому мы решили предложить его нашим клиентам. В среднем, ежемесячно на пенсионные счета они направляют онлайн более 10 млн рублей. Теперь мы предлагаем новый мгновенный и безопасный способ пополнения своих счетов. Новая услуга бесплатна, мы взяли на себя оплату всех комиссий, возникающих при перечислении добровольных пенсионных взносов через СБП, чтобы наши клиенты получили дополнительную экономию, увеличивая тем самым свой пенсионный капитал», – сказала Лариса Горчаковская, генеральный директор ВТБ Пенсионный фонд.

Для совершения операций банк плательщика должен быть подключен к Системе быстрых платежей и предоставлять своим клиентам возможность выполнения С2В-операций по QR-коду. Лимиты на переводы через СБП каждый банк устанавливает самостоятельно, узнать можно в их приложениях или на сайте кредитных организаций.

Система быстрых платежей разработана Банком России и АО «Национальная система платежных карт». Банк России является оператором и расчетным центром системы, а НСПК – операционным платежным и клиринговым центром. На сегодняшний день участниками СБП стали более 200 банков, их перечень можно посмотреть на официальном сайте СБП.