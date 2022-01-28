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МЧС: Лед на Байкале пока не сформировался

Его толщина варьируется в пределах 3-7 сантиметров, рассказали SIA.RU в ГУ МЧС Иркутской области.

– Большое количество снега препятствует его нарастанию, местами наблюдается выход воды на поверхность льда. На Малом море озера Байкал в Мухорском заливе – 30-40 сантиметров, в проливе Ольхонские ворота – открытая вода, – говорится в сообщении МЧС.

В настоящее время в регионе для безопасного пересечения водных объектов действуют 38 ледовых переправ в 16 районах.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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