ИНК утвердила программу по сохранению традиционного уклада коренных малочисленных народов

«Иркутская нефтяная компания» утвердило программу по сохранению традиционного уклада коренных малочисленных народов Севера (КМНС) на территориях своего присутствия на 2022 – 2026 годы, рассказали SIA.RU в администрации области.

Программой предусмотрено финансирование мероприятий по развитию оленеводства, традиционных промыслов, сохранению исконной среды обитания, а также культуры малых этносов. Иркутская нефтяная компания с 2000 года работает в северных районах Иркутской области, Республике Саха (Якутия) и Красноярском крае, где проживают коренные малочисленные народы – эвенки. ИНК установила партнерские отношения с 18 родовыми общинами и ассоциациями КМНС трех субъектов России. Все общины получают финансовую помощь на развитие охотничьего хозяйства, а охотники Иркутской области – газовый конденсат.

В 2022 году, который объявлен годом культурного наследия народов России, при поддержке ИНК состоится семинар «Байкальская языковая школа». Также в компании запланированы подготовка и выпуск научной литературы, художественных произведений на родных языках. ИНК продолжит спонсировать «Школу молодого лидера коренных малочисленных народов Севера, Сибири и дальнего Востока».

Также ИНК разработала для своих сотрудников правила поведения при нахождении в местах проживания КМНС. Это позволяет поддерживать и развивать добрососедские отношения с местным населением.