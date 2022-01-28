Почти каждый восьмой россиянин хотел бы на пенсии жить в Иркутске

13% россиян хотели бы после окончания карьеры жить в Иркутске, выяснили сервис Работа.ру и СберНПФ.

– Среди тех, кто хотел бы жить на пенсии в Иркутске, 33% респондентов привлекает возможность продолжения работы, 35% — низкий уровень стресса и суеты, а 34% — хорошие условия для жизни с семьей, – говорится в исследовании.

33% респондентов отметили, что ради переезда готовы продать жилье в родном городе. Еще 23% участников исследования указали, что будут довольствоваться пенсией от государства, а 22% — сдавать недвижимости в аренду. 17% опрошенных жителей России планируют обеспечить себя с помощью собственного бизнеса. 7% респондентов указали, что надеются на помощь детей или родственников,

Анна Хвостова, директор по региональному развитию сервиса Работа.ру:

«Респонденты исследования отмечают один из важных факторов при выборе города для жизни на пенсии — возможность продолжать трудовую деятельность. Такая тенденция, в том числе, подтверждается нашим недавним опросом: 61% респондентов после достижения пенсионного возраста планируют продолжить работать или подрабатывать. Рынок труда в регионах не только восстанавливается, но и развивается. Это открывает для соискателей зрелого возраста много новых карьерных возможностей».