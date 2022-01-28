Решение по бизнес-ипотеке в Примсоцбанке теперь можно получить за один день

Приобрести коммерческую недвижимость в рамках бизнес - ипотеки теперь можно гораздо быстрее. Опция «Экспресс» позволяет специалистам Примсоцбанка принимать решение буквально за 1 день.



Целевое назначение кредита: приобретение коммерческого или жилого помещения по договору долевого участия (ДДУ).

Требования к недвижимости:

• площадь не более 400 кв.м.;

• расположено не далее 20 км (расстояние по дороге) от населенного пункта, в котором расположено подразделение Банка;

• срок сдачи объекта по проектной декларации не превышает 5-ти лет.



Требования к застройщику: Застройщик должен быть аккредитован в



• РосБанк Дом (https://realty.rosbank-dom.ru/novostroika/akkreditovannaya-nedvizhimost);

• Дом.РФ (https://дом.рф/partners/ipotechnoe-kreditovanie/accreditaition-ods).



По приобретаемой недвижимости обязателен залог. Оформляя бизнес-ипотеку, нужно внести аванс не менее 30% от стоимости приобретаемого помещения. Аванс можно заменить дополнительным залогом. В качестве такого залога может выступать недвижимость или автотранспорт, при этом дополнительный залог должен обеспечивать не менее 50% от суммы ДДУ.



Продукт доступен во всех подразделениях Примсоцбанка, кроме подразделения в г. Москва. Отметим, кредит выдается на срок от 3 до месяцев до 10 лет. На сумму от 500 000 до 52 000 000 рублей.



Для справки: ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» – российский универсальный банк один из лидеров банковской сферы Дальнего Востока (основан 4 марта 1994 г., Генеральная лицензия Банка России № 2733). Головной офис банка расположен в городе Владивосток. Региональная сеть Примсоцбанка насчитывает 63 офисов в 39 населенных пунктах России, в том числе в Приморском, Хабаровском, Камчатском краях, Омской, Челябинской, Иркутской, Свердловской, Амурской областях, Москве и Санкт-Петербурге, Еврейской автономной области.