Восемь проектов ВТБ стали лауреатами премии Global CIO «Проект года»

Активная цифровая трансформация ВТБ отмечена экспертами и участниками рынка: восемь проектов банка стали победителями премии Global CIO «Проект года». Награду получили проект по инфраструктурной трансформации ВТБ, облачная платформа VTB.Cloud, голосовой ассистент в ВТБ Онлайн, собственная платформа банка для интегрированного управления рисками, единая витрина управления персональными данными клиентов в ВТБ Онлайн, собственный портал разработки для ИТ-специалистов, новая модель ИТ-производства, а также проект по модернизации корпоративного информационного хранилища ВТБ.

«Прошедший 2021 год стал знаменательным для технологического развития ВТБ — мы вышли на рекордную не только для банка, но и для рынка скорость обновлений, запустили процесс, который позволяет создавать ПО в промышленных масштабах. Одновременно мы подняли производительность: например, сократили time-to-market (время от начала разработки идеи до выхода на рынок) продуктов и сервисов в восемь раз. Эти изменения уже принесли ощутимые результаты для банка и приятно, что нашу трансформацию видят и отмечают лидеры цифровой трансформации. Победа сразу восьми проектов ВТБ в премии Global CIO „Проект года“ — знаковое событие для нас», — отметил заместитель президента-председателя правления ВТБ Вадим Кулик.

«Для нас важно, чтобы клиентам было удобно пользоваться ВТБ Онлайн, поэтому мы постоянно улучшаем его и внедряем полезные продукты и услуги. Голосовое управление — один из значительных трендов в развитии цифровых сервисов, поэтому в начале прошлого года мы дали клиентам возможность совершать операции и получать консультации по банковским продуктам с помощью голосового ассистента. За год им воспользовались уже более 400 тысяч человек. Еще одним важным направлением для нас стало развитие цифрового профиля клиента, где можно самостоятельно управлять личными данными», — сказал руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.

В рамках инфраструктурной трансформации специалистами банка было проведено обновление технологического оборудования — миграция ИТ-инфраструктуры ВТБ на комплекс ЦОД (центров обработки данных) нового поколения, подключение к новым ЦОДам всех точек продаж банка. Были применены технические решения, направленные на повышение надежности, масштабируемости и безопасности ИТ-сервисов банка.

Была внедрена облачная платформа VTB.Cloud для обслуживания тысяч банковских серверов для команд разработки и ИТ сопровождения. Внедрение платформы позволило создать единую точку входа для всех сред ИТ-ландшафта, а также сократить время получения инфраструктурных продуктов с нескольких недель до нескольких минут.

Голосовой ассистент был внедрен в приложение ВТБ Онлайн в феврале 2021 года. Он консультирует клиентов по всем продуктам и услугам банка, а также позволяет совершить самые востребованные банковские операции: переводы между своими счетами клиенту ВТБ, переводы через СБП, оплату сотовой связи и другие. С момента запуска сервис помог более 400 тысячам пользователей провести платежи и переводы по наиболее востребованным операциям на общую сумму 40 млн рублей.

Собственная платформа ВТБ для интегрированного управления рисками разработана на основе открытого программного обеспечения. Платформа консолидирует потоки данных из всех основных риск-систем и благодаря инструментам роботизации бизнес-процессов и средствам интерактивной аналитики позволяет существенно повысить эффективность управления капиталом банка.

В 2021 году ВТБ с помощью решения Tarantool от компании «VK Цифровые технологии» создал единую витрину управления персональными данными клиентов в ВТБ Онлайн. Теперь клиенты могут увидеть, какая информация о них есть у банка. Также в ближайшее время у пользователей появится возможность самостоятельно управлять и редактировать персональные данные прямо в ВТБ Онлайн. Кроме того, клиентам стала доступна загрузка информации с портала «Госуслуги». Этой функцией удобно пользоваться, например, если у человека появился ИНН, которого не было в банке: ему достаточно согласиться на передачу сведений из Госуслуг — и новые данные актуализируются автоматически.

ВТБ провел масштабную модернизацию корпоративного информационного хранилища, для подготовки отчётов, бизнес-анализа и расширенной аналитики. Модернизация позволяет ускорить время подготовки отчетности на 30%, обеспечить экономию денежных средств и позволяет получить возврат от инвестиций в проект менее чем за три года.

Внедрение новой модели ИТ-производства — это глобальная трансформация производства технологических продуктов банка: переход на принципы гибкой разработки в кроссфункциональных стримах и командах, развитие продуктовых практик, ориентированных на клиента, внедрение единого современного процесса производства и инженерных практик DevSecOps. Все это позволило значительно улучшить ключевые производственные показатели — сократить сроки выпуска продуктов и сервисов в 8 раз — до 30 дней, выйти на рекордное количество внедрений, при этом улучшив показатели доступности и надежности. Более 180 стримов и 1500 команд ВТБ работают сейчас в новой модели, создавая лучшие сервисы и продукты для клиентов.

В рамках новой модели производства ВТБ первым среди российских банков создал и внедрил собственный портал разработчиков — уникальную информационную систему, предлагающую функциональность по созданию и переиспользованию микросервисов на базе шаблонов. Это единая точка доступа ИТ-специалистов ВТБ к производственному процессу и обеспечивающим его инструментам, что позволило значительно повысить эффективность и скорость разработки.

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