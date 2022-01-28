Чартеры на Байкал запустят с 12 февраля

12 феврале будет дан старт чартерам на Байкал. Они будут летать из Москвы в Улан-Удэ и обратно, цены для туристов снижены в полтора-два раза, организатором является туроператор TUI Россия, сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

– К слову, именно в феврале здесь появляется невероятный прозрачный лед — ваши фотографии получатся просто незабываемыми, – сообщила Зарина Догузова на своем аккаунте в соцсетях.

Также c 18 февраля будут запущены чартеры в Мурманскую область, а с 25 февраля – на Сахалин.

Туристические чартеры — это предложение в двух направлениях, глава Ростуризма предложила воспользоваться этой возможностью.

– То есть туристы из Бурятии, Мурманска и Сахалина также смогут отправиться в зимнее путешествие в Москву. Такие поездки будут почти в два раза дешевле обычных. Почему бы не повидать столицу? – пишет Зарина Догузова.

Иркутская область в прошлом году проводила переговоры по организации чартерных полетов на Байкал, они оказались безуспешными. Эксперты отмечали, что у чартерных программ есть как минусы – это низкий ценовой сегмент этого вида туризма, демпинг, перегруз инфраструктуры в высокий сезон, так и плюсы – это подстегивает развитие туристической инфраструктуры региона, увеличивает турпоток и продвигает регион на федеральном уровне.